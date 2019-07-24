الإهلاوية بعد تعرض خالد الغندور لوعكة صحية: بعيدًا عن الكرة لنا مبادئ وربنا يشفيك

نشر خالد الغندور، مقدم البرامج الرياضية صورة لتواجده داخل أحدي المستشفيات، أثر تعرضه لوعكة صحية، وكتب الغندور، عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يشفي كل مريض، وشكرا لدكتور عمر ".

الأهلاوية يدعون بالشفاء العاجل لخالد الغندور

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة الجماهير الأهلاوية، هاشتاج خالد الغندور، متمنين له الشفاء العاجل، سائلين

المولي عزوجل أن يشفيه، قائلين:" خالد الغندور تعرض لوعكة صحية منذ قليل تعالو نتمنى له الشفاء اهلاوية ونفتخر" .

خالد الغندور يبكي علي الهواء بعد تعادل الزمالك

وكان خالد الغندور، دخل في نوبة بكاء كبيره، خلال برنامجه "الزمالك اليوم"، بعد تعادل

الزمالك أمام الجونة بهدفين لكل فريق، وضعُفت آمال الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري؛ حيث يبعد عن الأهلي المتصدر، بفارق 5 نقاط.

وفي حالة فوز الأهلي أمام المقاولون سيتوج رسميًا بلقب الدوري، ولكن الجماهير الأهلاوية، بعد تعرضه لوعكة صحية، دعوا إليه بالشفاء العاجل، بعيدًا عن الكرة المصرية، فأن المرض والظروف الصحية التي يمر بها كل إنسان لابد من التكاتف للدعاء لإتمام شفاءه علي خير .

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