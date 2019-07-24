نشر خالد الغندور، مقدم البرامج الرياضية صورة لتواجده داخل أحدي المستشفيات، أثر تعرضه لوعكة صحية، وكتب الغندور، عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يشفي كل مريض، وشكرا لدكتور عمر ".
الأهلاوية يدعون بالشفاء العاجل لخالد الغندور
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة الجماهير الأهلاوية، هاشتاج خالد الغندور، متمنين له الشفاء العاجل، سائلينالمولي عزوجل أن يشفيه، قائلين:" خالد الغندور تعرض لوعكة صحية منذ قليل تعالو نتمنى له الشفاء اهلاوية ونفتخر" .
خالد الغندور يبكي علي الهواء بعد تعادل الزمالك
وكان خالد الغندور، دخل في نوبة بكاء كبيره، خلال برنامجه "الزمالك اليوم"، بعد تعادلالزمالك أمام الجونة بهدفين لكل فريق، وضعُفت آمال الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري؛ حيث يبعد عن الأهلي المتصدر، بفارق 5 نقاط.
وفي حالة فوز الأهلي أمام المقاولون سيتوج رسميًا بلقب الدوري، ولكن الجماهير الأهلاوية، بعد تعرضه لوعكة صحية، دعوا إليه بالشفاء العاجل، بعيدًا عن الكرة المصرية، فأن المرض والظروف الصحية التي يمر بها كل إنسان لابد من التكاتف للدعاء لإتمام شفاءه علي خير .
كانت هذه تفاصيل خبر الإهلاوية بعد تعرض خالد الغندور لوعكة صحية: بعيدًا عن الكرة لنا مبادئ وربنا يشفيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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