نجح نادى استون فيلا الإنجليزي العائد للدوري الإنجليزي في التعاقد مع الدولي المصري محمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه.

وكان اللاعب تريزيجيه خاض 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، وسجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء. الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، وسجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. محمود تريزيجيه ينضم لـ"أستون فيلا" الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.