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تعرف على موعد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2019/2020

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تستعد كبار الأندية الأوروبية، لبداية الموسم الجديد 2019-2020،  حيث تفصلنا أيام قليلة عن إنطلاقها.

ونرصد لكك مواعيد عودة الدوريات الكبرى للموسم 2019/2020 كالتالي:

  ينطلق في  9 أغسطس

 الدوري الفرنسي ينطلق في 10 أغسطس

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 الدوري الألماني ينطلق في 16 أغسطس

  ينطلق في 18 أغسطس

  ينطلق في  24 أغسطس

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي

الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع وصيفه ، كما توج نادي بلقب الدوري الإسباني، و نادي بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني، في حين توج نادي يوفنتوس بقلب الدوري الإيطالي، ونادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.
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