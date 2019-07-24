تعرف على موعد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2019/2020

تستعد كبار الأندية الأوروبية، لبداية الموسم الجديد 2019-2020، حيث تفصلنا أيام قليلة عن إنطلاقها. ونرصد لكك مواعيد عودة الدوريات الكبرى للموسم 2019/2020 كالتالي: الدوري الإنجليزي ينطلق في 9 أغسطس الدوري الفرنسي ينطلق في 10 أغسطس Advertisements الدوري الألماني ينطلق في 16 أغسطس الدوري الإسباني ينطلق في 18 أغسطس الدوري الإيطالي ينطلق في 24 أغسطس الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع وصيفه الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع وصيفه ليفربول ، كما توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني، و نادي بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني، في حين توج نادي يوفنتوس بقلب الدوري الإيطالي، ونادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

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