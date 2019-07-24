انتقد عكاشه حمزاوي لاعب ناسيونال ماديرا البرتغالي الطريقة التي تعامل بها من قبل رئيس نادي الاتحاد الإسكندري محمد مصيلحي بوصفها بالغير لائقة و لا تمثل مسؤول كبير.
وقال في تصريحات صحفية، عقب تعثر مفاوضاته للانضمام الي صفوف الاتحاد بانه اجتاز الكشف الطبي وانهي كلشيء لإتمام التعاقد بعد أن قضي ٥ ايّام داخل الإسكندرية ولكنه في اللحظات الاخيرة و قبل التوقيع الرسمي بأقل من نصف ساعة فوجئ بتراجع مصيلحي عن إتمام التعاقد في مشهد ينم علي عدم احترافيه رئيس النادي و خداعه بطريقه تسيئ لنادي عريق مثل الإتحاد السكندري مؤكدًا أنه سيكشف عن الأسباب الحقيقية عقب توقيعه لأحد الأندية العربية المعروفة الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر ان حمزاوي كان من المرشحين للانضمام الي نادي بنفيكا البرتغالي حسب ما ورد في الصحف البرتغالية و يمتلك اللاعب العديد من العروض رافضا الكشف عنها في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب ناسيونال ماديرا ينتقد إدارة الاتحاد السكندري ويصفها بـ"عدم الاحترافيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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