مُحدث | جميع صفقات ميلان في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإيطالي “ماركو جيامباولو” الذي ترك تدريب سامبدوريا كي يخلف مواطنه “جينارو جاتوزو”.

الفريق الملقب بـ “الروسونيري” دخل سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة بهدف مناطحة يوفنتوس على لقب السيري آ بالموسم الكروي الجديد 2020/2019، ونجح في التعاقد مع أكثر من لاعب مهم مثل فرانك كيسييه من أتالانتا ولاعب ريال مدريد “ثيو هيرنانديز”، واقتحام عدد من المفاوضات الجادة بقيادة المدير الرياضي الجديد لميلان “باولو مالديني“، الأسطورة الفائزة بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.

موقع الخليج 365 يستعرض كذلك في هذا الموضوع، جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف عملاق ميلانو، الطامح للعودة كذلك لدوري أبطال أوروبا، لكن عليه أولاً هزيمة أندية مثل نابولي وأتالانتا وروما في سوق الانتقالات الصيفية كي يتمكن من هزيمتهم في الميدان.

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