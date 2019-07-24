مُحدث | جميع صفقات ميلان في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإيطالي “ماركو جيامباولو” الذي ترك تدريب سامبدوريا كي يخلف مواطنه “جينارو جاتوزو”.
الفريق الملقب بـ “الروسونيري” دخل سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة بهدف مناطحة يوفنتوس على لقب السيري آ بالموسم الكروي الجديد 2020/2019، ونجح في التعاقد مع أكثر من لاعب مهم مثل فرانك كيسييه من أتالانتا ولاعب ريال مدريد “ثيو هيرنانديز”، واقتحام عدد من المفاوضات الجادة بقيادة المدير الرياضي الجديد لميلان “باولو مالديني“، الأسطورة الفائزة بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.
موقع الخليج 365 يستعرض كذلك في هذا الموضوع، جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف عملاق ميلانو، الطامح للعودة كذلك لدوري أبطال أوروبا، لكن عليه أولاً هزيمة أندية مثل نابولي وأتالانتا وروما في سوق الانتقالات الصيفية كي يتمكن من هزيمتهم في الميدان.
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الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط اي سي ميلان في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
جميع صفقات ميلان في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انتقل من
|
تفاصيل الصفقة
|
فرانك كيسييه – إرتكاز وجناح – 22 عامًا
|
كوت دي فوار
|
أتالانتا – إيطاليا
|
24 مليون يورو – عقد مدته 3 سنوات
|
ثيو هيرنانديز – ظهير أيسر – 21 عامًا
|
فرنسا / إسبانيا
|
ريال مدريد – إسبانيا
|
20 مليون يورو– عقد مدته 5 سنوات
|
رادي كرونيتش – إرتكاز – 25 عامًا
|
البوسنة والهرسك
|
إمبولي – إيطاليا
|
8 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
عصمت سيناني – قلب هجوم – 20 عامًا
|
كوسوفو / ألبانيا
|
يوفي ستابيا – إيطاليا
|
عاد من الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2021
|
آندري سيلفا – قلب هجوم – 23 عامًا
|
البرتغال
|
إشبيلية – إسبانيا
|
عاد من الإعارة – عقده ممتد مع ميلان حتى يونيه 2022
|
أليكساندرو كافاجنيرا – وسط دفاعي – 20 عامًا
|
بلجيكا / إيطاليا
|
لوجانو – سويسرا
|
عاد من الإعارة
|
تياجو دياز – وسط أيسر – 21 عامًا
|
البرتغال
|
سبورتينج براجا – البرتغال
|
عاد من الإعارة
|
ماتيو جابيا – قلب دفاع – 19 عامًا
|
إيطاليا
|
لوتشيسي – إيطاليا
|
عاد من الإعارة
الراحلون عن ميلان في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
جوستافو جوميز – قلب دفاع – 26 عامًا
|
باراجواي
|
بالميراس – البرازيل
|
إعارة حتى 31 ديسمبر 2019
|
جيان فيليبو فيليتشيولي– ظهير أيسر– 21 عامًا
|
إيطاليا
|
فينيزيا – إيطاليا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
مانويل لوكاتيلي – إرتكاز – 21 عامًا
|
إيطاليا
|
ساسولو – إيطاليا
|
10 مليون يورو
|
ستيفان سيميتش – قلب دفاع – 24 عامًا
|
جمهورية التشيك / كرواتيا
|
هايدوك سبليت – كرواتيا
|
500 ألف يورو – قضى الموسمين الماضيين معارًا للثنائي الإيطالي فروسينوني وكروتوني
|
آندريس لياماس – قلب دفاع وظهير أيسر – 21 عامًا
|
إيطاليا / إسبانيا
|
بيستويسي – إيطاليا
|
100 ألف يورو
|
توماسو بوبيجا – إرتكاز – 19 عامًا
|
إيطاليا
|
تيرنانا – إيطاليا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
كريستيان زاباتا – قلب دفاع وظهير أيمن – 32 عامًا
|
كولومبيا
|
جنوى – إيطاليا
|
انتقال حر
|
ريكاردو مونتوليفو – صانع ألعاب وإرتكاز – 34 عامًا
|
إيطاليا / ألمانيا
|
من دون فريق
|
انتهاء العقد
|
آندريا بيرتولاتشي – إرتكاز – 28 عامًا
|
إيطاليا
|
من دون فريق
|
انتهاء العقد
|
خوسيه ماوري – إرتكاز
|
إيطاليا / الأرجنتين
|
من دون فريق
|
انتهاء العقد
|
إجناسيو أباتي– ظهير أيمن – 32 عامًا
|
إيطاليا
|
من دون فريق
|
انتهاء العقد
|
تيموي باكايوكو – وسط دفاع – 24 عامًا
|
فرنسا / كوت دي فوار
|
تشيلسي – إنجلترا
|
انتهاء إعارة مدتها موسم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.