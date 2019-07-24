رياضة | حسام غالي يتسبب في اعتذار بطيء للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام غالي يتسبب في اعتذار بطيء للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي، عن سبب اعتذاره لجماهير الزمالك بعد تصرفه الخاطئ في مباراة الجونة والأبيض.

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وقال أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اعتذرت لجماهير الزمالك بعد شعوري بتصرفي الخاطئ، وما حدث كان عصبية ملعب ليس إلا".

وأضاف: "كنت أريد الاعتذار بعد المباراة بشكل مباشر، لكن حسام غالي ونادر شوقي نصحوني بإختيار الوقت المناسب حتى تهدأ الأجواء".