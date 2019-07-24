رياضة | "فشل جزائري" يتسبب في اقتراب "تريزيجيه" من أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فشل جزائري" يتسبب في اقتراب "تريزيجيه" من أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي أستون فيلا الإنجليزي في ضم الجزائري سعيد بن رحمة جناح فريق بيرنتفورد الإنجليزي ليقرب ذلك محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي من الانضمام إلى الفريق الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن أستون فيلا قدم عرضًا قيمته 14 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة، ورفض بيرنتفورد الصفقة.

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وأشارت سكاي سبورتس إلى أن مصادرها داخل أستون فيلا لم تكشف ما إذا كان النادي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه وبن رحمة سويًا، أم سيتم الاكتفاء بالمصري فقط.