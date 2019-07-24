رياضة | التعاون يختتم مرانه استعدادًا لودية أنورثوسيس القبرصي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يختتم مرانه استعدادًا لودية أنورثوسيس القبرصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق التعاون التعاون السعودي بقيادة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو جاهزيته التامة لملاقاة أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي في مباراة ودية خلتل معسكر الفريق الخارجي بهولندا.

حيث بدأ مران الفريق يمحاضرة فنية بسيكة من المدرب البرتغالي، ثم بدأ المران بعمليات الإحماء اللياقة البدنية تحت قيادة المعد البدني "مارسيلو".

ثم أستكمل البرتغالي المران بتقسيم لاعبي الفريق إلي ثلاثة مجموعات تقابل بعضها البعض بنظام خروج المغلوب، واختتم المران بتوجه اللاعبين لعمل الإستشفاءات الطبية اللازمة داخل فندق الإقامة.

جديرا بالذكر أن فريق التعاون السعودي يستعد لخوض مسابقة دوري المحترفين السعودي خلال الموسم المقبل والذي سينطلق في شهر أغسطس القادم بعد تقديمه لعروض مميزة في الموسم المنصرم.