رياضة | "بعد رحيله عن الرائد".. عطوة: أمتلك عروض من أندية مصرية.. ولكن الإحتراف خياري الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد رحيله عن الرائد".. عطوة: أمتلك عروض من أندية مصرية.. ولكن الإحتراف خياري الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب ومدافع الاتحاد السابق "محمد عطوة"، بأنه يملك عروض من أندية في الدوري المصري، ولكنه لازال الآن لم يحسم قراره الأخير، خاصة لكونه لازال يطمح في إستمرار تجربته الإحترافية، حتى بعد فسخ تعاقده مع نادي الرائد السعودي بالتراضي مساء اليوم.

وقال عطوة في تصريحات إعلامية منذ قليل: " في الوقت الحالي، أنا انتظر في الوقت الحالي عرضا خارجي للاحتراف الخارجي، أريد خوض تجربة إحترافية بعد تجربة الرائد، ولكن حالة عدم التوصل لاتفاق من أجل الاحتراف سأبدأ في دراسة العروض المقدمة لي من أندية الدوري المصري لاختيار العرض المناسب قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية".

ويذكر بأن "محمد عطوة" كان قد أنضم لصفوف نادي الرائد السعودي في عام 2017 قادمًا من صفوف نادي الاتحاد السكندري، ولعب المدافع صاحب ال29 عام نحو 39 مباراة مع الرائد خلال موسمين.