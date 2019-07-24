رياضة | غزل المحلة يعرقل انضمام إمام عاشور للزمالك لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يعرقل انضمام إمام عاشور للزمالك لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرقل نادى غزل المحلة انضمام إمام عاشور لاعب الفريق والمعار لنادى حرس الحدود إلى نادى الزمالك رغم توقيع اللاعب على عقود انضمامه للأبيض.

وطلب حرس الحدود ٩ مليون جنيه للاستغناء عن خدمات نجم الفريق، فيما طلب المحلة ١٠ ملايين جنيه للاستغناء أيضًا عن اللاعب، ولا يعلم مسؤولي الزمالك سبب مغالاة المحلة للحصول على استغناء عاشور.

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد تدخل فى الصفقة لإقناع مسؤولي المحلة في رفع المقابل المادي على الزمالك.