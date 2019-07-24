رياضة | العابد يغادر معسكر الهلال متوجها لأبوظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العابد يغادر معسكر الهلال متوجها لأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم نواف العابد معسكر الفريق المقام بالنمسا مساء اليوم متوجها إلى أبوظبي لإجراء فحوصات بعض الفحوصات الطبية للوقوف على حالته البدنية.

حيث أعلن المركز الإعلامي للنادي عن مغادرة العابد ومشاركة كلا من سلمان الفرج، ومتعب المفرج، خلال التدريبات الجماعية استعدادا لوديتي "بريني وأودينيزي" التي من المقرر أن يخوضها النادي في الايام القليلة المقبلة.

جديرا بالذكر أن فريق الهلال السعودي يقيم معسكرا خارجيا بالنمسا حتى نهاية شهر يوليو الحالي، استعداد لخوض غمار منافسة دوري المحترفين السعودي ودور ال١٦ من دوري أبطال أسيا.