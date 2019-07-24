رياضة | الاتحاد السعودي يقرر تعديل عقوبة الإيقاف لـ "تراكم البطاقات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي يقرر تعديل عقوبة الإيقاف لـ "تراكم البطاقات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح من المنتظر بأن يصدر الاتحاد السعودي قرارًا بشأن إجراء تعديل على عدد البطاقات الصفراء التي يوقف بعدها اللاعب في بطولة دوري المحترفين السعودي بدءًا من الموسم الجديد، والذي يبدأ في 22 أغسطس المقبل.

ويذكر بأن القانون الحالي ينص على إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة في حال حصوله على 3 إنذارات, لكن التعديل الجديد الذي تنوي لجنة المسابقات تطبيقه يرفع العدد إلى 4 إنذارات بدء من الموسم الجديد.

وكان أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات قد كتب تغريدة قصيرة عبر حسابه في تويتر، قال فيها: "تم إضافة الكرت الأصفر الرابع بحيث سابقا، كان يتم إيقاف اللاعب الذي يحصل على ثلاثة كروت ، ولكن في الموسم القادم سيكون الإيقاف بعد الكرت الرابع".

ويذكر بأن صحيفة الرياضية السعودية، قد أكدت بأن كل أندية الدوري السعودية قد وافقت بالفعل على على رفع العدد إلى 4 إنذارات بدءًا من الموسم الجديد.