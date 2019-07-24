رياضة | خاص.. محمد عواد يختار الزمالك على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. محمد عواد يختار الزمالك على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي اللعب للزمالك على الأهلي بعد دخول القطبين في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر مقرب من محمد عواد لـ "الخليج 365 الرياضي" أن رغبة الأخير هي اللعب للزمالك وارتداء الفانلة البيضاء على حساب الأهلي وينتظر الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي لإنهاء الصفقة.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس محمود عبد الرحيم جنش ووجود الحارس الشاب عمر صلاح مع عماد السيد.