رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: باريس يخطف نجم البرسا وعرضًا مجنونا من أجل ضم نيمار وفالفيردي يفتح الباب لرحيل النجم البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: باريس يخطف نجم البرسا وعرضًا مجنونا من أجل ضم نيمار وفالفيردي يفتح الباب لرحيل النجم البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 23-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 23-7-2019:-

برشلونة يغلق الباب أمام الراغبين في ضم نجم الفريق

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لبناء جدار دفاعي جيد للفريق، خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة الحقيقية خلال الموسم الجديد على الثلاثية.

وبحسب ما ذكره "راديو كتالونيا" فإن النجم الدولي البرازيلي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن برشلونة، غير قابل للانتقال لأي فريق خلال الصيف الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة رفض عرض من أحد أندية الدوري الانجليزي، تخطت قيمته الـ 30 مليون من اجل المدافع البرتغالي.

فالفيردي يفتح باب الرحيل أمام نجم برشلونة المتألق

أرسل إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسالة واضحة للاعبه إيفان راكيتيتش، وهي أنه لن يكون أساسيا هذا الموسم، وترك الباب امامه مفتوح للرحيل.

وقال مدرب البارسا في تصريحات صحفية: "راكيتيتش يكافح دائما لكي يلعب اساسيا، ولكن السنوات تمر، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف قائلاً: "لا أعرف ما اذا كان راكيتيتش سوف يبقى معنا هذا الموسم".

واختتم مدرب الفريق الكتالوني: "راكيتيتش لاعب مهم، ولكن الوقت يمر، والان هناك لاعبين جدد لدينا، ويجب الاستفادة منهم".

خوفًا من ريال مدريد.. برشلونة يقدم نجومه الثلاث من أجل ضم نيمار

باتت إدارة نادي برشلونة الإسباني، في مأزق حقيقي بعد عرض إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا على إدارة ريال مدريد، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، على أن برشلونة تخشى حصول مدريد على توقيع اللاعب ومن ثم تندم على عدم إستعادة لاعبها السابق مجددا.

وأضافت التقارير، إلى أن برشلونة لم يكن يدخل في سباق التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، إلا أنه أصبح الأن مطالبا أمام جماهيره بالتعاقد مع اللاعب خوفا من الغريم التقليدي.

وتابعت التقارير، إلى أن باريس سان جيرمان، يرفض التعامل مع الفريق الكتالوني بسبب تعقد العلاقات بينهم مؤخرا، رغم استعداد برشلونة للتفاوض من أجل اللاعب وعرض عددا من اللاعبين أمثال فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وإيفان راكتتيتش، لإنهاء الصفقة.

واختتمت التقارير، إلى أن الفريق الباريسي مامسك حتى الآن بالحصول على مبلغ 220 مليون يورو لرحيل اللاعب، وهي نفس القيمة التي وقع بها مع اللاعب قادما من برشلونة 2017.

دي يونج يوجه رسالة تحذيرية لنجوم برشلونة

أكد المنضم حديثاً لصفوف برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، أنه شعر بالراحة في أول مشاركة بقميص "البلاوغرانا" أمام تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في ودية باليابان انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.

صرح دي يونغ المنضم للبرسا قادماً من أياكس أمستردام الهولندي عقب المباراة: "شعرت براحة كبيرة"، مشيداً بمساعدة زملائه في خط الوسط، وبالأخص سرجيو بوسكيتس.

وقال اللاعب (22 عاماً): "هناك لاعبون كبار للغاية في وسط الملعب لدينا، لكني لا أخشى المنافسة، لو كنت أخشاها لما جئت إلى البرسا".

جريزمان يكشف مدي حجم إصابته

صرح الفرنسي أنطوان غريزمان، أنه يشعر بالراحة في أي مركز في خط هجوم فريقه الجديد برشلونة، الذي خاض معه اليوم الثلاثاء، أول مباراة له في "ودية" أمام تشيلسي، والتي خسرها الفريق الكاتالوني 1-2.

أبدى غريزمان سعادته للمشاركة في أول دقائق له بقميص "البرسا" في مباراة وصفها بـ"الخاصة للغاية" رغم الهزيمة، مشيراً إلى رغبته في خوض المزيد من الدقائق، وذلك في تصريحات له من ملعب سايتاما، في إطار بطولة كأس راكوتين الودية.

وقال اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد: "هذه مباراتنا الأولى، لدينا وقت للتحسن ومواصلة العمل"، وذلك بخصوص ما طالب به المدرب إرنستو فالفيردي خلال الاستراحة بين شوطي المباراة، من الضغط المتقدم للاعبين على الخصم.

وتعرض غريزمان لتدخل وصفه بـ"القبيح بعض الشيء" خلال المباراة، لأنه لا يزال يشعر بآلام عقب اللقاء، مشيراً إلى أنه يأمل في التعافي للمباراة الودية المقبلة أمام فيسيل كوبي الياباني.

رسميًا.. باريس سان جيرمان يخطف نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية إلى أن تشافي سيمونز نجم برشلونة الإسباني والذي رفض تجديد تعاقده مع البرسا، يتواجد حاليًا في مقر نادي باريس سان جيرمان للتوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتواجد حاليًا سيمونز رفقة الإيطالي مينو رايولا وكيل أعماله في مقر النادي الباريسي للتوقيع على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الباريسي، بعدما رحل عن صفوف برشلونة اليوم.

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وكان سيمونز البالغ من العمر 16 عشر عامًا قد قرر عدم تجديد عقده مع الفريق، وسينتقل الموسم المقبل لصفوف باريس سان جيرمان، بحسب ما أكدت عدة وسائل إعلام فرنسية.

ونشر سيمونس الذي يمثله وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا، والذي انضم لصفوف "البلاوغرانا" وعمره 7 أعوام، رسالة توديع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن برشلونة سيظل دائماً في قلبه.

هل يتعاقد مع برشلونة مع قاذفة الصواريخ؟.. نجم بايرن ميونيخ يُجيب

أبدى مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا، فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع النادي "البافاري" واستعداداته للموسم الجديد.

وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يواجه الفريق ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم: "بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي".

وأضاف اللاعب النمساوي أن "تركيزه بالكامل مع الفريق البافاري وواستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)"، موضحاً: "أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد".

وتجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لألابا من المفترض أن يستمر لعامين مقبلين

جريزمان يكشف عن مدة غيابه.. وآخر تفاصيل صفقة نيمار

أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، هو لاعب كبير، وعملية التعاقد معه هي مفاوضات معقدة للغاية.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية: "ركبتي تؤلمني ولكن سوف اكون في المباراة القادمة".

وأضاف: "لا يهمني البروز، وصحيح مع ميسي وسواريز سيكون الامر افضل".

واختتم: "امامي الكثير من العمل مع ميسي".

برشلونة يرمي نجمه إلى فالنسيا

يقترب رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني من الانضمام لصفوف فريق فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فالنسيا اقترب من ضم برشلونة لأنه يتبقى موسم وحيد في تعاقد رافينيا مع برشلونة الذي سيطلب 15 مليون يورو مقابل الصفقة وهو مبلغ ليس بالكبير على فالنسيا.

وبدأ رافينيا مشواره الكروي في صفوف برشلونة عام 2011، ولعب خلال فترتي إعارة بصفوف فريقي سلتا فيجو الإسباني وإنترناسيونالي الإيطالي.

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