رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم 23-7-2019: حمدالله يوفي بوعده.. ويوجه رسالة لجماهير العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم 23-7-2019: حمدالله يوفي بوعده.. ويوجه رسالة لجماهير العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الثلاثاء الموافق 23-7-2019، أبرزها حمدالله يوفي بوعده لجماهير فريقه، ويوجه لهم رسالة هامة.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 23-7-2019 كالتالي:

حمدالله يفي يوعده لجماهير النصر

أوفى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بوعده لجماهير فريقه بالإنضمام لمعسكر الفريق مساء يوم الأثنين".

وكتب حمدالله في وقت سابق عبر صفحته الريمية على موقع التواصل الاجتماعي ""بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية، موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله".

وانضم حمدالله إلى النصر في معسكره الخارجي مساء الأثنين، بمدينة أوفير البرتغالية، بعدما غادر العالمي مدينة أوبيدوز عصر اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن حمدالله حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، محطماً رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد سابقاً، الذي ظل صامداً طوال الـ19 عامًا الماضية.

رسالة خاصة من حمدالله لجمهور العالمي

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وجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، وذلك عقب انضمامه لمعسكر الفريق الخارجي بالبرتغال.

وكتب حمدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد عدت، نسعى إلى تحقيق لقب آخرإن شاء الله ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى".

ووصل حمدالله إلى معسكر النصر، مساء أمس الأثنين، بمدينة أوفير البرتغالية، بعدما غادر العالمي مدينة أوبيدوز في نفس اليوم.

ويذكر أن حمدالله حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، محطماً رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد سابقاً، الذي ظل صامداً طوال الـ19 عامًا الماضية.

عضو ذهبي جديد بنادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، عن انضمام سلمان بن فهد المالك للقائمة الذهبية لأعضاء النادي.

حيث أنضم "المالك" للقائمة الذهبية بعد سداده مساء اليوم الثلاثاء لرسوم العضوية الذهبية والتي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال.

لينضم المالك لأبرز الأعضاء الذهبيين بجوار كلا من فهد المشيح، وتركي بن فهد المشيح، وفهد العجلان، وعبدالعزيز بغلف.