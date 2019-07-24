رياضة | تفاصيل محاولة الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل محاولة الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسؤولو النادي الأهلي خطف صفقة محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي من الغريم التقليدي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووقع محمد عواد على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك وحصل على مقدم تعاقد 11 مليون جنيه من القلعة البيضاء تمهيداً لاعلان الصفقة.

ويسعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إقناع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي بحسم صفقة محمد عواد حارس مرمى الدراويش ، على هامش مفاوضات ضم محمود متولي مدافع الفريق الأصفر.

وعرض النادي الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال 3 لاعبين عن طريق البيع النهائي لنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل من أجل ضم عواد وتوجيه صفعة قوية للغريم الزمالك.