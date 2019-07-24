اونلاين | bein channel مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال يلا شوت الجديد بدون تقطيع Yalla shoot لايف اليوم الاربعاء 24-7-2019

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تنطلق مباراة ريال مدريد وآرسنال اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 في الواحدة صباحًا على استاد فيديكس فيلد في بطولة كأس الأبطال الدولية استعدادًا للموسم الجديد. خسر ريال مدريد أول مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمع بينهم على إن آر جي.

أنهى الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الإسباني والمؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 68 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا.

بينما بدأ آرسنال مشواره في البطولة الودية بانتصار عل حساب بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف ثم واجه فيورنتينا الإيطالي في ثاني المباريات وحقق فوز كبير بثلاثية دون رد.

يشارك في هذه النسخة 12 فريق من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية المختلفة، ويُعتبر ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.

ستقوم قناة ريال مدريد RM TV ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الجونة والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

تشكيلة الفريقين : من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

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خط الدفاع : مارسيلو وسيرخيو راموس ورافائيل فاران ودانيل كارفخال

خط الوسط : توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش

خط الهجوم : إدين هازارد وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز

أما تشكيلة آرسنال فمن المتوقع أن تكون كالتالي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو

خط الدفاع : ناتشو مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند

خط الوسط : جوزيف ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان

خط الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل