اونلاين | كورة لايف GOAL realmadrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر Zidane رابط ماتش ريال مدريد beIN SPORTS

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال بث مباشر كورة لايف kora live، ويخوض نادي ريال مدريد مباراة قوية أمام آرسنال اليوم الأربعاء 24/7/2019 وذلك في الكأس الدولية للأبطال التي تعد الأندية الكبرى للموسم الكروي الجديد.

وتنطلق مباراة ريال مدريد مع آرسنال على ملعب فيديكس فيلد اليوم الأربعاء في تمام الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت القاهرة و2:00 بتوقيت مكة المكرمة و3:00 بتوقيت أبوظبي، شاهد الآن بث مباشر مباراة ريال مدريد وآرسنال يلا شوت yalla shoot.

وفاز نادي آرسنال المحترف في صفوفه محمد النني على فيورنتينا بثلاثية نظيفة بينما ريال مدريد سقط بمشاركة صفقاته الجديدة أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف ودياً، تابع الآن بث حي لمباراة ريال مدريد وآرسنال كورة ستار kora star.

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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة آرسنال:

"تيبو كورتوا، مارسيلو وسيرخيو راموس ورافائيل فاران ودانيال كارفخال، توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش، إدين هازارد وكريم بنزيما وردريجو".

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وآرسنال في الكأس الدولية للأبطال عبر القناة الرسمية للنادي الملكي، مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر كورة اونلاين kora online، ويمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي لحظة بلحظة.