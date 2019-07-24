اونلاين | أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر كورة ستار kora star يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وارسنال yalla plus مت

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر KORA STAR لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء 24 -7-2019، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال KOORA ONLINE، شاهد مباراة الريال بقيادة هازارد على يلا شوت بلس بدون تقطيع.

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البث المباشر – كورة ستار مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في الجولة الصيفية استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد، شاهد مباراة الريال بقيادة زين الدين زيدان على KORA GOAL، مشاهدة مباراة مباريات كأس الأبطال الدولية LIVE، حيث سيبدأ الريال المباراة بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا.- مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كاربخال - توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش - إدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباشرة YALLA SHOOT لمباراة أرسنال وريال مدريد، في كأس الأبطال الدولية، وستكون المباراة متاحة عبر قنوات بولسات البولندية على القمر الأوروبي، قناة ريال مدريد الرسمية وشبكة قنوات TRT الرياضية التركية على القمرين Turksat 42E و Eutelsat 7E، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر KORA LIVE للمباراة عبر موقعنا.