اونلاين | تابع لايف beIN SPORTS: مشاهدة مباراة وريال مدريد وارسنال بث مباشر (Hazard) يلا شوت REAL TV ليفربول رابط متعدد مباشر

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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء 24 يوليو في الساعة الواحدة صباحاً، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال KOORA LIVE يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع يلا شوت حصري.

كورة ستار ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز في المباراة الأولى بالبطولة على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، KORA STAR وانتصر أيضاً أمام فريق فيورنتينا في المباراة الثانية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء LIVE7HD.

كول كورة بينما تعرض ريال مدريد للهزيمة في المباراة الوحيدة التي خاضها في الكأس الدولية للأبطال، وذلك أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد YALA SHOOOT PLUS، مباراة ريال مدريد وفريق أرسنال KORA2DAY.

البث المباشر الأسطورة للمباريات ويستعد كلا الفريقين من خلال تلك البطولة للموسم المقبل، BEIN MATCH حيث يشارك معظم الأندية الكبرى في أوروبا ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية استعدادا للموسم الكروى القادم KOOORA GOAL.