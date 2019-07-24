شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة السعودي يفك ارتباطه بالتونسي عصام الجبالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم، أمس، فك ارتباطه باللاعب التونسي عصام الجبالي بالتراضي بينهما.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»، أنه يتمنى التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة بعد أن تم فك الارتباط.
وكان الجبالي انضم للوحدة في يناير الماضي، وشارك في 12 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.
وكان الوحدة أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 42 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الوحدة السعودي يفك ارتباطه بالتونسي عصام الجبالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.