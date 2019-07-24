الامارات | الوحدة السعودي يفك ارتباطه بالتونسي عصام الجبالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة السعودي يفك ارتباطه بالتونسي عصام الجبالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم، أمس، فك ارتباطه باللاعب التونسي عصام الجبالي بالتراضي بينهما.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»، أنه يتمنى التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة بعد أن تم فك الارتباط.

وكان الجبالي انضم للوحدة في يناير الماضي، وشارك في 12 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.

وكان الوحدة أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 42 نقطة.