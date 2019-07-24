الامارات | «فيكتوري تيم» إلى ميتشغان لخوض سباق جائزة سانت كلير

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري تيم» إلى ميتشغان لخوض سباق جائزة سانت كلير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر، اليوم، وفد مؤسسة الفيكتوري تيم إلى ولاية ميتشغان الأميركية، التي تحتضن يوم الأحد المقبل، سباق جائزة سانت كلير للزوارق السريعة.

ويشارك زورق (فيكتوري 3)، بقيادة الثنائي العالمي: سالم علي العديدي، وعيسى آل علي، في منافسات (الفئة الأولى) التي تجمع مع أربعة زوارق أخرى، أبرزها الزورق الأميركي (مس غيكو 113)، الذي يقوده بطل العالم ثماني مرات البريطاني ستيف كريتسن والأميركي جيمس شيبارد، والزورق الأسترالي الإيطالي (أوف شور 222)، بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون، والإيطالي جيوفاني كاربيتلا.

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وكانت البطولة العالمية قد شهدت عام 2019، ومنذ ظهور الفيكتوري تيم الاسم اللامع في عالم سباقات الزوارق السريعة، العديد من المتغيرات من بينها القرارات الجديدة والتي وقفت خلفها المؤسسة الإماراتية، من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق التي تشارك في الفئة الأولى، وأثمرت الجهود إنتاج محركات ميركوري بقوة 1100 حصان، إذ تصل قوة المحركات في كل زورق إلى 2200 حصان، الأمر الذي أكسب البطولة وسباقات الفئة الأولى شعبية كبيرة.

ويطمح العديدي وآل علي، في السباق المرتقب يوم الأحد المقبل، إلى تحقيق أفضل النتائج والفوز في الجولتين، لمواصلة الصدارة العالمية التي يعتليها الفريق حالياً، والاقتراب أكثر من حلم التتويج الأول في الولايات المتحدة، وفي أول ظهور في الحدث تحت مظلة الاتحاد الأميركي للسباقات البحرية. وتضم البعثة كلاً من: المشرف العام على المتسابقين، البطل العالمي السابق محمد سيف المري، إلى جانب الثنائي: سالم علي العديدي وعيسى آل علي، والطاقم الفني الذي سيسابق الزمن، من أجل تجهيز زورق الفريق، وهو الزورق الاحتياطي بعد تضرر الزورق الأساسي في سباق الجولة الثالثة، التي جرت في ساراسوتا، ما يستدعي إجراء عمليات ترميم تحتاج إلى وقت.

• زورق «فيكتوري 3» يشارك بقيادة الثنائي: سالم علي العديدي، وعيسى آل علي.