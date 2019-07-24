الامارات | أروابارينا: منافسة شباب الأهلي في الألقاب لن تكون بالكلام فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: منافسة شباب الأهلي في الألقاب لن تكون بالكلام فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن «فرسان دبي» يخوض الموسم المقبل بهدف المنافسة في جميع البطولات التي سيشارك بها، بينما شدد على أن ذلك لن يتحقق إلا عن طريق العمل الجاد، وليس من خلال الكلام والتصريحات.

وقال أروابارينا، في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جئنا إلى معسكر سلوفاكيا لخوض فترة إعداد مهمة جداً، ونحن نبذل جهداً كبيراً، وصراحة هناك تجاوب كبير من اللاعبين، الذين ظهروا بشكل جيد في الفترة الأولى من مرحلة الإعداد للموسم الجديد».

وأضاف: «المكان الذي يقام به المعسكر جيد جداً، والبيئة المحيطة بنا تساعد على تنفيذ الخطط والأفكار التي نطلبها من اللاعبين، خصوصاً أن درجة الحرارة جيدة، ومناسبة لتأدية التدريبات، إذ إن شركة شباب الأهلي لكرة القدم اختارت مكان المعسكر بعناية، وحرصت على توفير المتطلبات كافة التي تساعدنا على إنجاح المعسكر، وخوض فترة إعداد جيدة، استعداداً للموسم المقبل، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على اللاعبين».

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن اللاعبين الدوليين، وقال: «ننتظر انضمام اللاعبين الدوليين إلى المعسكر، حتى تكتمل عناصر الفريق، إذ كان من المقرر وصولهم أمس إلى سلوفاكيا، بينما من جهتنا كجهاز فني نعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة، وأن نستفيد من فترة الإعداد بالشكل المطلوب، خصوصاً أن الموسم المقبل سيكون طويلاً جداً بالنسبة لنا، وينتظرنا العديد من التحديات، بسبب مشاركتنا في أكثر من بطولة».

وأشار أروابارينا إلى أن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في مواصلة العروض القوية، التي قدمها الفريق في الموسم الماضي، وقال: «اللاعبون يدركون تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون مدى أهمية فترة الإعداد، وتأثيرها الإيجابي في تجهيز الفريق لبدء الموسم بشكل جيد، ونحن نعمل وفق خطة محددة وبرنامج يتناسب مع هذه الفترة، التي تعد من عناصر نجاح أي فريق على مدار الموسم».

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وتابع: «المباراة الأولى في الموسم دوماً يكون لها تأثير مهم في مردود أي فريق بالفترة التالية من الموسم، ونحن نسعى إلى بدء الموسم بأفضل طريقة، وذلك ينطبق على جميع المسابقات سواء دوري الخليج العربي، أو كأس الخليج العربي، إلى جانب خوضنا مباراة كأس سوبر الخليج العربي، إذ إننا نسعى إلى أن تكون بدايتنا في جميع المسابقات جيدة، حتى ينعكس ذلك على مشوارنا في هذه البطولات».

وأشاد رودولفو أروابارينا باللاعبين الذين انضموا من فريق تحت 21 سنة، وقال: «سعيد جداً بهؤلاء اللاعبين، إذ إنهم يعدون إضافة جيدة جداً للفريق، ولاحظت أنهم يجتهدون كثيراً خلال فترة الإعداد».

في المقابل، تحدث المدرب الأرجنتيني عن التعاقدات الجديدة، وقال: «إدارة النادي تبذل جهداً كبيراً في مسألة التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب، نأمل أن تكتمل بنجاح في الفترة المقبلة».

تحقيق الإنجازات

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه سينافس في جميع البطولات بالموسم المقبل، وقال: «أتمنى أن نقدم عملاً كبيراً في الموسم المقبل، وأن نحقق الفوز بالبطولات، حتى ندخل السعادة إلى قلوب جمهور شباب الأهلي، إذ إن هدفنا هو المنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها الفريق، والعمل على تحقيق الإنجازات التي تليق باسم النادي وإمكاناته، لكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نبرهن على ذلك عن طريق العمل الجاد، لأن الإنجازات تتحقق بالعمل، وليس عن طريق الكلام».