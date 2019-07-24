الامارات | ريال بيتيس يتعاقد مع لاعب وسط ليون فقير

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس يتعاقد مع لاعب وسط ليون فقير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال بيتيس الإسباني، أمس، تعاقده مع لاعب وسط ليون ومنتخب فرنسا لكرة القدم، نبيل فقير، حتى عام 2023.

وقال الفريق الأندلسي في بيان نشره على موقعه الرسمي: «ريال بيتيس توصل إلى اتفاق مع أولمبيك ليون، لضم لاعب وسطه نبيل فقير، الدولي الفرنسي وقّع عقداً مع النادي الأخضر والأبيض حتى عام 2023».

وأضاف «بانضمام فقير، يحصل ريال بيتيس على لاعب مبدع بجودة فنية عالية، وتسديد جيد للكرة وموهبة إضافية في الهجوم».

وسافر فقير، الجزائري الأصل، أول من أمس، إلى إشبيلية لاجتياز الفحص الطبي الروتيني، ونشر فيديو في حسابه على «إنستغرام»، ظهر خلاله وهو يرفع قميصه الأبيض والأخضر الجديد.

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ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية إلى أنها «تزيد قليلاً على 20 مليون يورو، ويمكن أن تضاف إليها 10 ملايين يورو مكافآت».

وأضافت أن فقير (26 عاماً)، الذي كان يتقاضى 350 ألف يورو شهرياً في ليون، سيحصل على راتب أكبر مع النادي الأندلسي، لكنها اعتبرت الصفقة مخيبة من الناحية الرياضية لصانع الألعاب، كون النادي الأندلسي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الإسباني، ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية، على عكس ليون ونابولي الإيطالي، الذي كان يرغب في الحصول على خدمات قائد النادي الفرنسي.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى، الصيف الماضي، من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل نحو 70 مليون يورو، لكن الصفقة فشلت بعد الزيارة الطبية للاعب، ثم انخفضت قيمته السوقية بعد موسم متذبذب مع ليون (2018-2019).

وخاض فقير 21 مباراة دولية، وتوّج العام الماضي بلقب مونديال روسيا.