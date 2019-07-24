الامارات | «بطل أبوظبي» على قمة ترتيب «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطل أبوظبي» على قمة ترتيب «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الإيرلندي شين لوري إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد فوزه بلقب البطولة المفتوحة العريقة التي أقيمت في المملكة المتحدة، ليصبح ضمن المتأهلين لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقفز صاحب الـ32 عاماً من المركز الرابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حصد 1665 نقطة، ليؤكد اللاعب أن فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، مطلع الموسم الحالي، كان بمثابة فأل خير عليه.