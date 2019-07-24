شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم «غباشي».. التأشيرة تعطل توقيع «شلبي».. والوديات تجهز زعيم الثغر استعدادًا للكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادى الاتحاد السكندرى مع أيمن غباشى، المحترف بنادى جبل طارق، والعائد مؤخرا من تجربته الاحترافية، بعدما حظى اللاعب على إعجاب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد، فيما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع فاروق خالد، الشهير بـ«روقا»، لاعب فريق النصر للتعدين، وتم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب مواليد ٩٧ بعد أن شاهده على الطبيعة طلعت يوسف وأعجب بقدراته، كما توصلت الإدارة لاتفاق نهائى مع إدارة نادى أهلى بنى غازى الليبى على انتقال أحمد شلبى لزعيم الثغر بعد اتفاق الناديين على كافة التفاصيل وانتقل اللاعب بالفعل إلى تونس، انتظارا لتلقيه تأشيرة دخول مصر وتوقيع العقود مع زعيم الثغر خلال الساعات القليلة القادمة.

وطلب المدير الفنى من الجهاز الإدارى الاتفاق على إقامة عدد من المباريات الودية، حيث تم الاتفاق مبدئيا على مواجهة طلائع الجيش فى السابع من أغسطس، وهى رابع المباريات وأولى المواجهات القوية للفريق، حيث تقرر أن تكون المباريات الأولى بعد انتهاء فترة الإعداد متدرجة المستوى، وينتظر الجهاز الفنى الأسبوع القادم الفريق الذى سوف يلتقيه بدور نصف النهائى لمسابقة كأس مصر، حيث يلاقى زعيم الثغر الفائز من مواجهة الزمالك والمقاصة، وكذلك ينتظر النادى الكشف عن منافسة بدور الـ٣٢ للبطولة العربية.

وفى إطار الصفقات التى سوف ترحل عن النادى وقع محمد خميس بيسو، نجم وسط الاتحاد السكندرى، مع أحد أندية القسم الثانى، مجموعة بحرى.