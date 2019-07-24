شكرا لقرائتكم خبر عن طموح الأهلي في «درع الدوري» يصطدم بالمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول للنادي الأهلي، عند الثامنة مساء ضيفا على المقاولون، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33 لمباريات الدورى، والتي ستجرى على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلى اللقاء، متصدرا جدول المسابقة، وفي جعبته 74 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، وإعلان الحسم المبكر لبطولة الدورى، دون الانتظار لمواجهة الزمالك، في الجولة الأخيرة، والتي ستجرى الأحد المقبل، فيما يدخل المقاولون، المواجهة وفى رصيده 48 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، ويسعى لاعبوه لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، ورفع رصيدهم إلى 51 نقطة، ليكون الموسم الحالى، من أكبر المواسم التي جمعوا خلالها نقاط، منذ صعودهم للدورى الممتاز في الثمانينيات.

وتحظى المباراة بحالة من الشحن المعنوى الكبير داخل المعسكرين، حيث يسعى لاسارتى، وجهازه المعاون لحث لاعبيه، على تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث لضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما هو الحسم المبكر للبطولة، وثانيهما الثأر من هزيمة الدور الأول، التي لقيها الأهلى، على يد المقاولون.

Advertisements

وشهدت التدريبات الأخيرة، للأهلى، حرص مارتن لاسارتى، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية، الهجومية والدفاعية، لأدائها خلال المباراة، ووضح من خلال التدريبات، أنه سيعتمد بشكل كبير على أصحاب الخبرات، لقدرتهم على حسم المواجهة، وحرص المدير الفنى، على عقد أكثر جلسة مع اللاعبين، من أجل مطالبتهم بضرورة حسم لقب المسابقة، وعدم الانتظار لمواجهة الزمالك.

وركز لاسارتى، في التدريبات، على تدريب لاعبيه على التسديد من خارج منطقة الجزاء، باعتبار التسديد أحد الحلول المهمة للوصول لمرمى المقاولون، والذى قد يلجأ لاعبوه للتكتلات الدفاعية، في محاولة لمنع الأهلى من التسجيل خلال المواجهة، وتألق خلال تلك الفقرة الثلاثى على معلول، ووليد سليمان، وحمدى فتحى. وينتظر أن يخوض الأهلى، المواجهة بتشكيل يضم محمد الشناوى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، صالح جمعة، حسين الشحات، أزارو.

وعلى الجانب الآخر، طالبت إدارة المقاولون، لاعبيها ببذل قصارى جهدهم خلال المواجهة، لختام الموسم بشكل متميز، يؤكد على أن ما قدموه طوال الموسم، لم يكن طفرة، والتأكيد على أن المقاولون، قادم بقوة في الموسم المقبل، ولن يتنازل عن التواجد داخل المربع الذهبى، وأن تكون مواجهة الأهلى، بروفة قوية للاستعداد للموسم الجديد.

وعقد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، جلسة مع لاعبيه خلال المعسكر الذي سبق المباراة، طالبهم خلالها بالسعى لتكرار سيناريو مباراة الدور الأول، وتحقيق الفوز على الأهلى، للتأكيد على أن فريقه واحد من أقوى فرق المسابقة، وأن بمقدوره التغلب على الكبار، وأن ما حدث في مباراة الدور الأول، لم يكن وليد الصدفة.