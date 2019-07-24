شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بـ «الأمل الأخير» أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ملعب بتروسبورت، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة من أجل تحقيق الفوز حتى يبقى على أمل تحقيقه لقب الدورى بعد أن تعادل في المباراة الأخيرة أمام الجونة بهدفين لمثلهما، حيث يتواجد الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدورى، وذلك برصيد 69 نقطة، بعدما خاض الأبيض في الدورى 32 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق العلامة الكاملة في عشرين مباراة والتعادل في تسع مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.

سيغيب عن الزمالك في لقاء الإسماعيلى القادم في الدورى يوسف أوباما، وجاء ذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الجونة، إلى جانب محمود عبدالرحيم «جنش» حارس المرمى بسبب الإصابة.

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عقد خالد جلال، المدير الفنى للفريق، أمس، جلسة مع اللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة الأخيرة، حيث أكد أن هناك بعض التعليمات لم تنفذ بالشكل المطلوب، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتى الإسماعيلى والأهلى المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس لمصالحة الجماهير، مشددًا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. كما عقد «جلال» جلسة خاصة مع فرجانى ساسى بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحورى الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

ويدخل الزمالك بتشكيل يتكون من عمر صلاح في حراسة المرمى، وأمامه عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدى «الونش»، حمدى النقاز، طارق حامد، فرجانى ساسى، أيمن حفنى، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، عمر السعيد.

على الجانب الآخر، يرفع الإسماعيلى بقيادة محمود جابر شعار التحدى أمام الأبيض لرغبته في إنهاء الموسم بانتصار يرفع معنويات اللاعبين قبل الموسم الجديد وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، حيث يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة، ويفقد الدراويش 4 لاعبين من القوام الأساسى، هم: (محمود متولى ومحمد صادق للإصابة، وكريم بامبو ومحمود دونجا للانقطاع عن التدريبات).

وشهدت تدريبات الفريق منافسة شرسة بين اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات الجهاز الفنى للمشاركة في المباراة التي تحظى باهتمام كبير باعتبارها لقاء قمة.

وينتظر أن يخوض الدراويش المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزى في حراسة المرمى، وأمامه أسامة إبراهيم ومحمد هاشم وباهر المحمدى وأحمد أيمن ومحمد الدرف وعماد حمدى وعبدالرحمن مجدى ومحمد بيومى ووجيه عبدالحكيم وشيلونجو.