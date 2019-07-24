كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة أغلى العوائد على "إنستجرام"

يتفوق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على غريمه التقليدي ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، فى قائمة أغلى العوائد من منشورات موقع التواصل الاجتماعي والصور الشهير "إنستجرام".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن رونالدو يحصل على المنشور الواحد في حسابه على إنستجرام على 784 ألف جنيه إسترليني ليكون أكثر رياضي في العالم تربحًا من خلال موقع التواصل الشهير بحسب ما ذكرته إحصائية "فوربس".

ونجح كريستيانو رونالدو الذى حقق أول لقب لدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس على منافسيه ليونيل ميسي نجم برشلونة، ونيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويجمع كريستيانو رونالدو 173 مليون متابع على حسابه، حيث زاد عدد المتابعين 40 مليون هذا العام عن العام الماضي، ودائما ما يشارك الدون جمهوره بصور تتعلق بأسلوب حياته ونجاحه في مجال كرة القدم.

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وأوضح التقرير أن اللاعب العالمي يحصد على كل منشور المبلغ المذكور سلفا، وهو مبلغ أكثر بـ200 ألف إسترليني عما كان يحصده العام الماضي.

في المقابل تبلغ قيمة مشاركة المنشور لنيمار وميسي على حساباتهم بإنستجرام 580 ألف جنيه إسترليني و521 ألف جنيه إسترليني على التوالي.

والأمر ليس متعلقًا باللاعبين الحاليين فقط، فهناك أساطير سابقون يجمعون المال أيضًا من خلال موقع "إنستجرام" فمثلا بيكهام يكسب في المنشور الواحد 287 ألف إسترليني، فيما يكسب رونالدينيو 200 ألف إسترليني عن المنشور الواحد.