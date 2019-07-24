شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف هوية الصافرة الأرجنتينية فى القمة 118 للأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد على طاقم حكام مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 للدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 – 2018.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن حكم قمة الأهلى و الزمالك سبق له المشاركة فى كأس العالم بروسيا 2018 من أمريكا الجنوبية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الحكم الأرجنتينى نيستور بيتانا، هو الأقرب للإدارة مباراة القمة 118، وذلك بسبب انشغال حكام النخبة فى أوروبا بالمعسكر الجارى والمستمر حتى 30 يوليو.

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وأدار نيستور بيتانا مباراتى الافتتاح والختام بمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حكم قمة الأهلى و الزمالك غدا عقب مباراتي الأهلى أمام المقاولون و الزمالك أمام الإسماعيلي فى الدوري.

ويحتاج الأهلي للفوز غداً أمام المقاولون العرب لحسم لقب الدورى الـ41 رسمياً فى مشواره ، أما فى حالة تعادل أو خسارة الأهلي و فوز الزمالك على الإسماعيلي فسينتظر حسم لقب الدورى فى لقاء القمة.