شكرا لقرائتكم حسام غالى: لم تجمعنى أى اتصالات مع الخطيب منذ رحيلى عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة أنه لم يحصل على أى اتصال مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منذ رحيله عن القلعة الحمراء قبل أشهر.

أضاف حسام غالى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية ان العلاقة التى تجمعنى والخطيب حاليا مقتصرة على ارسال رئاسل التهنئة فى الأعياد والمناسبات العامة.

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ونفى حسام غالى ان يكون هناك اتصال تم مع الخطيب مؤكدًا أنه يتمتع باحترام شديد لكافة أبناء النادى والقلعة الحمراء.

وقال حسام غالى انه تحت أمر ناديه إذا ما كانت هناك حاجة اليه مشددًا على أن ذلك هو عادة أبناء النادى الأهلى فى أى وقت.