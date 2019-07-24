شكرا لقرائتكم صبري المنياوي لمحمد عواد: لازم يكون عندك ذوق مع النادي اللي رباك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، النار على محمد عواد حارس مرمى الدراويش، مبديًا استياءه من طريقة تعامل الحارس مع ناديه.

قال المنياوي في تصريحات تلفزيونية: "معاملة عواد لم تكن جيدة مع الإسماعيلي مؤخرًا، البعض نصحه بإثارة المشاكل للرحيل، الإسماعيلي قادر على تجميده لمدة موسمين بموجب العقد".

ووجه المنياوي رسالة إلى عواد قائلًا: "لازم يكون عندك ذوق شوية مع النادي اللي رباك وطلعك، والتعامل يكون باحترافية أكتر من كده".