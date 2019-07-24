شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال ريان في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء.
وتابع: "إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة للأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.