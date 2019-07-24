شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي.

قال ريان في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء.

وتابع: "إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق".