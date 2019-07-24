شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان: مباراة الزمالك لم تكن عادية لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال ريان في تصريحات تلفزيونية، إن المباراة كانت مهمة جدا له لأنه عائد من إصابة تكررت 4 مرات وتغيب على إثرها شهر ونصف.
وتابع: "كنت أريد أن أثبت قدرتي على اللعب، تعافيت من الإصابة تمامًا، لكن هذا سبب أهمية المباراة لي وليس أي شئ آخر، الجونة يواجه أي فريق بقوة وقدم أفضل مبارياته أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز".
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