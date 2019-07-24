شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يكشف دور حسام غالى ونادر شوقى فى اعتذاره للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي، عن سبب اعتذاره لجماهير الزمالك بعد تصرفه الخاطئ في مباراة الجونة والأبيض. وقال أحمد خلال تصريحات تليفزيونية: "اعتذرت لجماهير الزمالك بعد شعوري بتصرفي الخاطئ، وما حدث كان عصبية ملعب ليس إلا". وأكمل: "كنت أريد الاعتذار بعد المباراة بشكل مباشر، لكن حسام غالي ونادر شوقي نصحوني بإختيار الوقت المناسب حتى تهدئ الأجواء".

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