شكرا لقرائتكم الأهلى يطيح بالمنبوذين من احتفالية الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اطاح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المنبوذبين خارج احتفالية الدورى المصرى الممتاز.
وأعلن الجهاز الفنى للفريق قائمة القلعة الحمراء لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك والتى شهدت استبعاد عدد من اللاعبين الذين ثارت حولهم الأزمات خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم الثنائى اسلام محارب وصلاح محسن.
وتحدث هانى رمزى مدرب المنتخب الوطنى السابق عن أسباب استبعاد صلاح محسن من قيادة المارد الأحمر بعدما تلقى تأكيدات من النادى الأهلى بعدم التزام اللاعب وقيامه بالاستهتار داخل الفريق ما يجعل انضمامه لصفوف الفراعنة أمر بعيد المنال وهو تصريح جعل البعض يتكهن حول مستقبل اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحدثت فيه تقارير عن دخول محارب فى أزمة مع مدربه لاسارتى بسبب عدم مشاركته فى المباريات سواء الودية أو الرسمية خلال الفترة المقبلة ما جعله بعيدًا عن حسابات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الى التتويج ببطولة الدورى الممتاز حال الفوز على المقاولون العرب فى بطولة الدورى الممتاز مساء الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يطيح بالمنبوذين من احتفالية الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.