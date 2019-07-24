شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يختار طاقم حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك 28 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على طاقم حكام مباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 للدورى الممتاز للموسم الجاري 2018 - 2019 .

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن حكم قمة الأهلى و الزمالك سبق له المشاركة فى كأس العالم بروسيا 2018 من أمريكا الجنوبية.

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من المقرر أن يتم الإعلان عن حكم قمة الأهلى و الزمالك غدا عقب مباراتي الأهلى أمام المقاولون و الزمالك أمام الإسماعيلي فى الدوري.

ويحتاج الأهلي للفوز غداً أمام المقاولون العرب لحسم لقب الدورى الـ41 رسمياً فى مشواره ، أما فى حالة تعادل أو خسارة الأهلي و فوز الزمالك على الإسماعيلي فسينتظر حسم لقب الدورى فى لقاء القمة.