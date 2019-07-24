شكرا لقرائتكم كونتي يهدف إلى عودة إنتر للبطولات و"الانضباط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعان إنتر ميلان بالمدرب أنطونيو كونتي قبل نحو شهرين بهدف العودة إلى المنافسة وسد الفجوة بين الفريق ونادي المدرب الإيطالي السابق.

وقاد كونتي يوفنتوس إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات متتالية، والآن مهمته مختلفة وهي إعادة الانضباط إلى غرفة الملابس التي تعاني من التكتلات بحسب ما قاله نجم الفريق السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان هدف كونتي الاول هو إبعاد الحرس القديم بمقدمتهم القائد ماورو إيكاردي ورادجا ناينغولان وبيريسيتش، كما استطاع الحصول على خدمات الأوروغوياني غودين، ويهدف إلى الحصول على خدمات لوكاكو من مانشستر يونايتد وإيدين دزيكو مهاجم روما.