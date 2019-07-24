شكرا لقرائتكم كاظمة يستعين بنجوم التسعينات للفوز باللقب الغائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تهدف إدارة كاظمة الكويتي إلى إعادة درع الدوري مجدداً إلى ستاد الصداقة والسلام بعد غياب 22 عاماً، وتعاقدت مع المدرب البولندي بويس بونياك لتنفيذ ذلك.

وتحفظ مسيرة بونياك الكثير من التجارب في الكرة الكويتية، فهو بطل كأس ولي العهد مع نادي العربي، بينما لم ينجح مع نادي الجهراء أو منتخب الكويت في بطولة الخليج الأخيرة التي أقيمت نهاية 2017 ومطلع العام الماضي.

واستعانت إدارة كاظمة بالعديد من الأسماء التي كانت خلف انجازات الفريق في التسعينات الميلادية، وعينت عصام سكين في منصب مدير كرة القدم، وفواز بخيت رئيساً لجهاز كرة القدم ويساعده النجم بدر حجي.