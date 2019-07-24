إسقاط تهمة الاغتصاب عن رونالدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يواجه نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أي تهم في ولاية نيفادا الأمريكية بشأن مزاعم اغتصاب؛ وذلك بحسب ما أكد الادعاء.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة كلارك: إنه تم رفض مقاضاة النجم البرتغالي؛ لأنه «لا يمكن الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك» حدوث اعتداء جنسي.

وزعمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا أن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق لاس فيجاس عام 2009. وتوصل نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني سابقاً إلى تسوية مالية معها عقب الحادث؛ لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي.

وتقدمت مايورغا أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، ووجد النجم البرتغالي نفسه في أزمة بعد الاتهامات التي سيقت ضده والتي نفاها بشدة، معتبراً أن الاغتصاب «جريمة مشينة» دون أن ينفي عبر فريق الدفاع بأنه وقع تسوية مع مايورغا، إلا أن «هذا الاتفاق لا يعني الاعتراف، كل ما قام به رونالدو هو الأخذ بالنصائح التي أسداها له مستشاروه؛ لوضع حد لهذه الاتهامات الفاضحة الموجهة ضده، والتي تشوه سمعته»، بحسب ما قال في حينها محاميه بيتر كريستيانسن.