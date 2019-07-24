نادي تراث الإمارات ينظم المهرجان المائي بالسمالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المسبح الأولمبي بجزيرة السمالية في أبوظبي، أمس الأول، فعاليات المهرجان المائي الصيفي الذي نظمته شعبة السباحة بالنادي ضمن فعاليات ملتقى السمالية الصيفي السادس والعشرين الذي تختتم أنشطته في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ورحب أحمد الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في النادي، بالحضور في المهرجان من أولياء أمور الطلاب المشاركين والجمهور والموظفين، وشكر إدارة النادي وعلى رأسها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، للاهتمام والدعم المتواصل لجميع أنشطة النادي.

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وقدم الطلاب المشاركون في المهرجان، عرضاً للمهارات التي اكتسبوها خلال الدورات التي نفذتها شعبة السباحة خلال أيام ملتقى السمالية الصيفي، وشارك فيها 70 من الطلاب الجدد، حيث توزعت مهاراتهم بين مختلف أنواع السباحة مثل السباحة الحرة والصدر والظهر والفراشة، التي أجادوا فيها منتزعين تصفيق الحضور.

وفي ختام المهرجان كرم كل من سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي، وعبيد المهيري مدير جزيرة السمالية، الطلبة المشاركين في المهرجان، بالإضافة إلى تكريم من أسهموا في تنظيم المهرجان من الموظفين من جميع إدارات وأقسام النادي، والإعلاميين، بجانب تكريم مؤسسة الإمارات للمواصلات، كما تم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع الطلاب.

يذكر أن فريق السباحة بنادي تراث الإمارات سيختار عدداً من الطلاب الجدد ممن شاركوا في المهرجان للانضمام إلى الفريق، في إطار تجديد الدماء وتدريب سباحين جدد تمهيداً للمشاركة في البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة.