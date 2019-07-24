تشيلسي يهزم برشلونة 2-1 في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسباني بالفوز عليه 2-1، أمس، في مباراة ودية استعدادية للموسم المقبل، أقيمت في مدينة سايتاما اليابانية.

وبغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والهداف الأوروجوياني لويس سواريز، وبمشاركة الوافدين الجديدين المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونج، أنهى برشلونة الشوط الأول متأخراً بهدف سجله تامي أبراهام في الدقيقة 34 بعد خطأ في أبعاد الكرة من سيرجيو بوسكيتس.

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وبالرغم من التعديلات التي أجراها مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على التشكيلة بأكملها في الشوط الثاني، على غرار نظيره في النادي اللندني فرانك لامبارد الذي غير جميع اللاعبين باستثناء الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا، الذي تألق في مواجهة محاولات النادي الكاتالوني، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81 عندما أضاف تشيلسي هدفه الثاني عبر تسديدة بعيدة من روس باركلي.

وفي الوقت بدل الضائع، قلص الكرواتي إيفان راكيتيش الفارق لبرشلونة من خارج المنطقة أيضاً (1+90).

ويبقى برشلونة في اليابان ليواجه السبت فيسيل كوبي، الذي يلعب في صفوفه نجماه السابقان أندريس إنييستا ودافيا فيا، إضافة إلى لاعب وسطه السابق أيضا سيرجي سامبر.