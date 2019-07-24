شكرا لقرائتكم خبر عن العمري إلى فيسيل كوبي الياباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني الذي يضم في صفوفه النجم الإسباني المخضرم اندريس إينيستا، تعاقده مع مدافع نادي النصر السابق الدولي اللبناني جوان العمري. وأشار النادي، أمس، في بيان إلى أن العمري (30 عاماً) «تعاقد مع فيسيل كوبي قادماً من النصر الإماراتي»، ونشأ العمري في ألمانيا، ثم حمل الوان سيفاسبور التركي (2017) والنصر بين 2016 و2018 الذي أعاره العام الماضي إلى ساجان توسو الياباني.

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