محمد بن سلطان بن خليفة: «أبوظبي» فرض هيبته عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد فريق أبوظبي الإماراتي إلى أرض الوطن بعد أن قضى قرابة الشهر خارج الإمارات للمشاركة في أربع بطولات عالمية مختلفة وتحقيق 21 كأساً في هذه البطولات، بالإضافة إلى حسم اللقب الذهبي والفضي للمرة الأولى في التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2، وعزز الفريق من حضوره العالمي بإحراز لقب الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في ليتوانيا، ومن ثم تعزيز الصدارة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والوصافة أيضاً في فرنسا، وإحراز لقب تحدي الفورمولا2 في بولند والفضية، واختتام الجولة بتصدر الترتيب العام ولقبي المرحلة الأولى والثانية من بطولة العالم لزوارق الاكس كات كي يكون شهر يوليو من أجمل الأشهر هذا الموسم للفريق الإماراتي.

وبارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية للفريق الإماراتي الإنجازات المتواصلة والتفوق الذي حققه في المنافسات العالمية، حيث أكد أن تواجد الفريق الرياضي وفرض هيبته على الساحة البحرية قد انعكس بالإيجاب على الرياضة الإماراتية وسمعتها خاصة أنه قد رفع اسم الدولة مع النشيد الوطني في كل منصة ارتقى من خلالها المراكز الأولى وقال: فريق أبوظبي عزز لنا الحضور البحري العالمي وبقوة وكان أهلاً للتحدي والمنافسة في كل البطولات التي شارك من خلالها.

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وأضاف الشيخ محمد: «أن يشارك الفريق ويحضر بالتمثيل الرياضي في هذه البطولات هو إنجاز في حد ذاته ولكن أن يتصدر الترتيب العام في كل المنافسات ويكون الرقم واحد في المنافسة حالياً، فهو معجزة تستحق الاحترام والتقدير، لا نبالغ لو قلنا بأننا صنعنا فريقاً من الأحلام استطاع أن يجسد أحلامه حقيقة على أرض الواقع وأن يصل إلى مبتغاه بكل اقتدار».

وأضاف: «مخطئ من يظن أن الفريق قد وصل لهذه المكانة بسهولة، نحن نعمل على صناعة الأبطال وصقل المهارات منذ بداية الألفية، ونقوم بتطعيم الفريق بأفضل الخبراء والفنيين قبل المتسابقين والمحترفين، والآن نحن نحصد ثمار البناء السليم والصحيح، فريقنا لا يشارك في بطولات عادية بل يخوض الغمار وسط محترفين ومقاتلين أشداء، ويكفي أن نعلم بأن الأرقام في بعض البطولات مثل منافسات الفورمولا1 يصل عدد المشاركين إلى 19 زورقاً جميعهم من المحترفين، أو الإكس كات والتي يشارك من خلالها 13 زورقاً أو حتى الفورمولا2 والتي يكسر عبرها المشاركون حاجز ال25 زورقاً، كل البطولات لها حضور ومشاركة كبيرة ولكن فريقنا استطاع تجاوز حاجز المشاركة إلى منصة الإنجازات بعد إعداد وتحضير، نحن الآن نجني الثمار ونستمتع بأن يتمكن فريقنا الإماراتي من بسط نفوذه وسيطرته في كل المنافسات البحرية العالمية».

ووعد الشيخ محمد بن سلطان الجمهور الرياضي الإماراتي بأن يكون فريق أبوظبي عند حسن الظن في المشاركات القادمة وأن يقدم أفضل ما لديه على صعيد المشاركات الرياضية العالمية، وقال: «لدينا الآن خريطة مهمة من المشاركات تبدأ من أغسطس وتستمر حتى ديسمبر القادم وهي تكملة لكل البطولات العالمية حيث هناك قرابة ال15 محطة مختلفة عبر كل هذه البطولات، ولا نزال في بداية الطريق حيث إن المنافسة ستحتدم بدون شك، ولكن حتى ذلك الحين نؤكد وباعتزاز أن فريق أبوظبي قد استحق وبجدارة لقب أسياد البحر، وأسطورة الرياضة الإماراتية البحرية».