شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يهزم ليدز يونايتد 4-2 في معسكر مانشستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعتزم رابطة دوري المحترفين السعودي رفع توصية للجنة المسابقات التي باتت تحت مظلتها بتطبيق الإيقاف لمباراة واحدة بعد 4 بطاقات صفراوات بدلا من 3 بطاقات، بدءاً من النسخة المقبلة من دوري المحترفين السعودي الذي ينطلق في 22 أغسطس/‏ آب المقبل، وحصلت الرابطة على موافقة أغلبية الأندية الستة عشر المشاركة في الدوري لتطبيق القرار المرتقب.

على صعيد استعدادات الأندية للدوري، فاز اتحاد جدة على ليدز يونايتد الإنجليزي 4-2 في اللقاء الودي الذي جرى ضمن معسكر «العميد» في مدينة مانشستر الإنجليزية.

أحرز رباعية «العميد» البرازيلي رومارينهو وعبد الرحمن العبود وبريجوفيتش وخمينيز.

ومن جهته فاز الشباب على فورتانا دوسلدروف 4-3 في مستهل تجارب الأول في معسكره الألماني، وخسر الاتفاق 1-3 أمام بارادو الجزائري في سلوفينيا.

واتفق الهلال وأودينيزي الإيطالي على إقامة لقاء ودي هو الخامس تاريخياً بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في النمسا.

وكان الهلال أعلن رسمياً تعاقده بصفة نهائية مع الجناح الدولي البيروفي أندريه كاريو لمدة أربع سنوات حتى عام 2023.

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وكتب النادي في حسابه الرسمي على تويتر: «إن رئيس النادي فهد بن نافل وقع مع أندريه كاريو عقداً يربطه بالنادي لمدة 4 سنوات، وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة الهلال بمدينة لينتس النمساوية» حيث يخوض معسكراً إعدادياً للموسم الجديد.

ولعب كاريو الموسم الماضي مع الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وقدم مستوى جيداً مع الفريق، ما جعل الإدارة تسعى لشراء عقده بشكل نهائي.

وجاء التعاقد النهائي مع كاريو بعد الإعلان عن إيقاف مفاوضات تجديد عقد صانع الألعاب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري» المنضم إلى صفوفه الصيف الماضي لمدة عام واحد قادماً من العين.

من جهة أخرى، أكد الهلال أن مدافعه الأسترالي ميلوش ديجينك غادر مقر معسكر النادي في النمسا بعد الموافقة على إعارته لمدة عام واحد إلى فريق النجم الأحمر الصربي مع خيار شراء العقد.

على خط آخر، حظي المغربي عبد الرزاق حمدالله أفضل لاعب في النسخة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي باستقبال خاص من زملائه لاعبي النصر في الرياض بعد التحاقه بمعسكر الأخير في البرتغال أول أمس.

وحضر حمد الله بعد انتهاء إجازته وتوثيق اتفاقه مع إدارة ناديه بتحسين عقده ليصبح حتى 2023 مقابل 5 ملايين يورو سنوياً بدلا من 3 ملايين يورو.

وأصبح حمد الله ضمن أغلى خمسة لاعبين أجانب في الدوري السعودي بجانب زميليه في الفريق النصراوي جوليانو وأحمد موسى والصربي ريجوفيتش مهاجم اتحاد جدة والبرازيلي سوزا محور ارتكاز الأهلي.