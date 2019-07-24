منتخب المواي تاي يدشن بطولة العالم بنجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة بطولة العالم للمواي تاي التي تجري منافساتها حالياً في مدينة بانكوك تايلاند، وتستمر حتى ال29 من الشهر الحالي، عن منافسات قوية، حيث واجه لاعب المنتخب الوطني أمين المعتصم نظيره التركي كار كارت، وفاز المعتصم عليه بثلاث جولات وتأهل إلى دور ال16، بينما خرج لاعب المنتخب ناصر قطان من المنافسة بداعي الإصابة، وخاض أمس لاعب المنتخب أحمد المسماري مواجهة مع الماليزي محمد ريفدان في وزن تحت 48 كجم.

وتشهد جولة اليوم مواجهات مثيرة، إذ يخوض لاعب المنتخب عمير الحوسني مواجهة مع الهندي أرديان سياه في وزن تحت 63.5 كجم، بينما يواجه لاعب الإمارات حمدان محمد نظيره السنغافوري لينوس لاو في وزن تحت 60 كجم، وسيقابل لاعب المنتخب مسلم العامري البولندي أوسكار في وزن تحت 63.5 كجم، بينما يلعب لاعب منتخبنا إلياس حبيب علي مع ميكيتا شوستاك «بيلا روسيا» في وزن تحت 81 كجم، ويلعب محمد الكثيري مع الفلبيني فيليب ديلارمينو في وزن تحت 57 كجم، بينما وضعت القرعة لاعبنا زكريا الجماري في دور 16 (باي) منتظراً الفائز من دور ال32، وسيقابل لاعبنا نور الدين سامير اللاعب الجزائري بينكرو الأمين في وزن تحت 67 كجم.

وستكون مواجهات يوم غد الخميس «دور ال16» بين لاعب منتخبنا محمد الحمادي مع اللاعب العراقي مصطفى التكريتي في وزن تحت 81 كجم، وسيواجه لاعبنا أمين المعتصم اللاعب جابريل مازيتي من البيرو في وزن تحت 71 كجم

وأوضح ياسر سالم الساعدي نائب رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، أن هذه النسخة تشهد مشاركة 600 لاعب من أبرز لاعبي المواي تاي في العالم ويمثلون 99 دولة وموزعين على 44 فئة، مما سيجعل النزالات قوية للغاية، وهي فرصة كبيرة أمام اللاعبين في تبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة، متمنياً التوفيق لمنتخبنا في تلك التظاهرة العالمية.