شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يرث رقم هازارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم البرازيلي ويليان (30 عاماً) جناح نادي تشيلسي حصوله على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه النجم البلجيكي إيدين هازارد بعد انتقاله لريال مدريد في الصيف، وتوقع البعض حصول الأمريكي بولسيتش الوافد الجديد على القميص، لكنه ظهر بالرقم 24 في جولة قبل الموسم، وقال ويليان في مقابلة مؤخراً: «الرقم 10 لي الآن، الإدارة قالت لي سنغير رقم قميصك (22) إلى 10. أحب اللعب بالرقم 10 وأرتديه مذ كنت طفلاً».

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