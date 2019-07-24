مشاركة مميزة لفريق دبي للغوص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت مملكة البحرين فعاليات مهرجان مراسي للغوص، المهرجان الأول من نوعه على مستوى الخليج العربي، بمشاركة غواصين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم غواصو فريق دبي للغوص التطوعي، وذلك لنشر ثقافة الغوص للجميع من خلال التطبيق العملي، والتنفس تحت الماء.

وقال المدرب الإماراتي عدنان الجابري «التقت في المهرجان خمسة فرق غوص تطوعية هي فريق دبي للغوص التطوعي ممثلاً لدول الإمارات، وفريق هاي دايفرز من السعودية، وفريق الغوص العماني، إضافة إلى فريقين من البحرين هما فريق ديلمون وفريق البحرين للغوص التطوعي».

وقام الكابتن عدنان الجابري ممثل فريق دبي للغوص بجهود حثيثة في أثناء المهرجان تمثلت بمشاركته في تدريب وتنزيل 83 شخصاً من زوار المهرجان.