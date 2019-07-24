«بطل أبوظبي» على قمة ترتيب جولف السباق إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الإيرلندي شين لوري إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعد فوزه بلقب البطولة المفتوحة العريقة التي أقيمت في عقر داره بالمملكة المتحدة، ليصبح ضمن المتأهلين لبطولة جولة موانئ دبي العالمية والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبهذا الفوز قفز صاحب ال32 عاماً من المركز الرابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حصد 1665 نقطة، ليؤكد اللاعب أن فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، مطلع الموسم الجاري، كانت بمثابة فأل خير عليه.

واحتل بطل «السباق إلى دبي» السابق تومي فليتوود المركز الثاني ليكسب 1113 نقطة وينتقل من المركز 50 إلى المركز السادس، ويحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

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وجاء الأمريكي طوني فينوا في المركز الثالث في البطولة ليقدم أفضل أداء له في بطولة كبرى، ويقفز 50 مركزاً دفعة واحدة من المركز 71 إلى المركز 21 بمجموع 1121.9 نقطة هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، تشارك الإنجليزي لي ويستوود المركز الرابع مع الأمريكي بروكس كويبكا، واقترب الفائز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية الافتتاحية، من مواصلة سجله الرائع في الظهور في كل نسخة من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعد صعوده من المركز 67 إلى المركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي».

واحتل كل من الأسكتلندي روبرت ماكينتاير وريكي فاولر والثنائي الإنجليزي تيريل هاتون وداني ويليت المراكز الستة الأولى. وقفز ماكينتاير من المركز 21 إلى المركز 14 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما انتقل هاتون من المركز 51 إلى المركز 37.

واقترب ويليت، الفائز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية العام الماضي، من نيل فرصة الدفاع عن لقبه بعد أن قفز من المركز 105 إلى المركز 57 برصيد 585.1 نقطة هذا الموسم.