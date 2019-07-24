الدوري العراقي يختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تختتم عصر اليوم منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الذي يعد مع الدوري المصري أطول دوري في العالم، لأنه استمر لقرابة العشرة شهور بإقامة ثلاث مباريات.

يلتقي فريق النفط مع ضيفه فريق الديوانية، فيما يقابل فريق الكرخ جاره فريق أمانة بغداد، وأخيراً يواجه فريق الصناعات الكهربائية ضيفه فريق نفط ميسان.

وضمن الجولة ذاتها فاز فريق النجف على ضيفه فريق الميناء بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها اللاعبون مهند رزيج والمحترف النيجيري كيسغلاي وعلي كاظم.

Advertisements

كما فاز فريق الكهرباء على السماوة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعبان مراد محمد وعلاء محيسن.

وانتهت مباراة فريق الزوراء وضيفه فريق أربيل بالتعادل من دون أهداف.

من جانب آخر، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي مع المدرب الصربي ألكسندر إليتش لقيادة فريقها الكروي الأول الذي حصل على لقب بطولة الدوري خلفاً للمدرب السابق نيبوشا الذي غادر لتدريب الصفاقسي التونسي.

وسبق للمدرب الجديد الكسندر إليتش أن درب فريق بني ياس، وآخر تجربة له كانت مع فريق الرائد السعودي.