شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري العراقي يختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تختتم عصر اليوم منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الذي يعد مع الدوري المصري أطول دوري في العالم، لأنه استمر لقرابة العشرة شهور بإقامة ثلاث مباريات.
يلتقي فريق النفط مع ضيفه فريق الديوانية، فيما يقابل فريق الكرخ جاره فريق أمانة بغداد، وأخيراً يواجه فريق الصناعات الكهربائية ضيفه فريق نفط ميسان.
وضمن الجولة ذاتها فاز فريق النجف على ضيفه فريق الميناء بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها اللاعبون مهند رزيج والمحترف النيجيري كيسغلاي وعلي كاظم.
كما فاز فريق الكهرباء على السماوة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعبان مراد محمد وعلاء محيسن.
وانتهت مباراة فريق الزوراء وضيفه فريق أربيل بالتعادل من دون أهداف.
من جانب آخر، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي مع المدرب الصربي ألكسندر إليتش لقيادة فريقها الكروي الأول الذي حصل على لقب بطولة الدوري خلفاً للمدرب السابق نيبوشا الذي غادر لتدريب الصفاقسي التونسي.
وسبق للمدرب الجديد الكسندر إليتش أن درب فريق بني ياس، وآخر تجربة له كانت مع فريق الرائد السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري العراقي يختتم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.